Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции 

Крым ответил на угрозы Гордона
Политолог, член ОП Республики Крым Денис Батурин прокомментировал заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона, пообещавшего лишить Россию Крыма и Курил. По его мнению, такое поведение демонстрирует «интеллектуальную истерику и является своего рода самопиаром.
Белоруссия выдвинула новые требования России
»Гомельтранснефть Дружба» заявил о планах увеличить на 16,6% тариф на услуги по транспортировке российской нефти через Белоруссию. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу России сообщает ТАСС.
Украина вводит новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Об этом говорится в постановлении кабинета министров Украины от 27 ноября этого года, опубликованном на сайте правительства.
Киев определил стоимость российского газа
Стоимость газа зимой 2020 года для украинцев станет известна после завершения переговоров с Россией, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук.
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Конституционный суд Украины не одобрил законопроект, согласно которому полномочия президента страны должны быть расширены, сообщает издание СТРАНА.UA. Документ был признан неконституционным.
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Telegram-канал "Baza"
Рамиля Шамсутдинова, солдата-срочника, устроившего стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкалье, в результате которой погибли 8 человек, признали потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Об этом на своей странице в Facebook рассказал его адвокат Руслан Нагиев.
Уровень жизни россиян вернулся к 2010 году
Уровень жизни россиян вернулся к 2010 году, хотя бюджет в стране профицитный. Об этом сообщают «Аргументы недели».
"Дом ужасов" под Гатчиной: Жена дала показания
Супруга хозяина дома в деревне Химози Гатчинского района заявила, что её муж, задержанный по подозрению в сексуальном насилии, запугивал всю семью и держал их в страхе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по Ленинградской области.
У Ту-22 в полете отказал двигатель
После отказа двигателей у бомбардировщика Ту-22 летчики смогли отвести машину от населенного пункта в Астраханской области и приземлиться на грунт. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.
Как россиян обманывают во время праздников
По мнению психологов, в большинстве случаев в новогоднем ажиотаже жители России совершают покупки под воздействием эмоций, поддаваясь на уловки торговых сетей. Как не купить лишнего и не нарваться на некачественный товар, разбиралась «Газета.ру».