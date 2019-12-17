Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице

Скандальный украинский депутат оказался бывшим пациентом психбольницы

Неоднократно попадавший в скандалы депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в 2013 году смог избежать тюремного срока благодаря прохождению лечения в психиатрической больнице. Об этом говорится в расследовании «Bihus.info». Оно доступно на YouTube.

Согласно приговору, парламентария осудили за вымогательство 1,5 тысячи долларов взятки в 2011 году, когда он занимал пост заместителя начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области.

Среди смягчающих обстоятельств суд засчитал информацию, что Кива находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности. Согласно заключению врачей, он является инвалидом второй группы и имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм. Ввиду этого ему был назначен штраф вместо тюремного срока.

Журналисты подчеркивают, что до ноября этого года Кива категорически отрицал, что у него были проблемы с психическим здоровьем. Лишь один раз в интервью он рассказал, что в 2011 году во время пребывания в СИЗО у него началась эпилепсия, от которой политик, по его словам, впоследствии вылечился.

С момента своего избрания в нынешний созыв парламента Кива несколько раз оказывался в эпицентре различных скандалов. В частности, он приходил в Раду в маске Джокера. Кроме того парламентарий пригрозил отрезать голову неизвестному прохожему за вопрос о джипах и охране.