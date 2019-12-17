Стала известна судьба Скрипалей

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

«Им было передано приглашение российского посольства о встрече. Они не захотели его принять. И их можно понять», — заключил посол.

Александра Петрова. В начале декабря Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Также разбирательством займется Федеральное ведомство по уголовным делам. В частности, оно проводится в отношении двух предполагаемых сотрудников ГРУ (ныне ГУ ГШ РФ) Руслана Боширова

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями.