Глава ДНР Пушилин заявил о повышении пенсий и зарплат в 2020 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о планах повысить с 1 января 2020 года пенсии на 20%, а зарплаты в бюджетной сфере — на 26%.

"В республике продолжается расширение сектора экономики, появляются новые рынки сбыта продукции, соответственно, увеличиваются и поступления в бюджет. Благодаря этому с января 2020 года на 26% произойдет повышение должностных окладов труженикам бюджетной сферы, в том числе медикам, учителям, социальным работникам… будет повышен размер пенсии на 20% каждому пенсионеру", — говорится в сообщении на официальном сайте главы ДНР.

Пушилин отметил, что это будет уже пятое по счету повышение пенсионных выплат в республике.

"Считаю достижением при всех тех сложностях, которые мы имеем в связи с войной, непризнанностью и блокадой", — добавил он.

Глава ДНР пояснил что на данном этапе повышение пенсий будет одинаковым для всех.