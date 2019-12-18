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Глава ДНР Пушилин заявил о повышении пенсий и зарплат в 2020 году 

РИА Новости и ещё 1
1 час назад
Пушилин заявил о повышении пенсий и зарплат
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о планах повысить с 1 января 2020 года пенсии на 20%, а зарплаты в бюджетной сфере — на 26%.
"В республике продолжается расширение сектора экономики, появляются новые рынки сбыта продукции, соответственно, увеличиваются и поступления в бюджет. Благодаря этому с января 2020 года на 26% произойдет повышение должностных окладов труженикам бюджетной сферы, в том числе медикам, учителям, социальным работникам… будет повышен размер пенсии на 20% каждому пенсионеру", — говорится в сообщении на официальном сайте главы ДНР.
Пушилин отметил, что это будет уже пятое по счету повышение пенсионных выплат в республике.
"Считаю достижением при всех тех сложностях, которые мы имеем в связи с войной, непризнанностью и блокадой", — добавил он.
Глава ДНР пояснил что на данном этапе повышение пенсий будет одинаковым для всех.
"За пять лет нам удалось увеличить эту сумму более чем в два раза. Кроме того, в разных объемах запланировано повышение социальных выплат и пособий", — сказал Пушилин.
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В мире , Денис Пушилин
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