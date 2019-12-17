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В мире

Украина может стать самодостаточной 

Рамблер 1 час назад
Украина может стать самодостаточной
Фото: Reuters
Украина может отказаться от финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) и стать самодостаточной страной через три года. Об этом в эфире телеканала ICTV заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Действующая программа помощи МВФ Украине, как сообщал «Рамблер», предусматривает кредитование в размере 3,9 миллиарда долларов в течение 14 месяцев. Киев и МВФ согласовали ее в конце декабря 2018 года. В первой половине декабря 2019-го Украина и МВФ договорились относительно новой программы кредитования — на три года в размере 5,5 миллиарда долларов.
« (В правительстве Украины. — Прим. ред.) мы ее (новую программу. — Прим. ред.) называем последней программой», — заявила вчера в эфире ICTV глава Минфина Оксана Маркарова.
По ее словам, Киев рассчитывает выполнить программу полностью и стать после этого самодостаточной страной, которая может обходиться без финансовой помощи от МВФ. Министр выразила уверенность, что у Украины есть на это все шансы, так как властями страны была проделана работа над ошибками, они занимаются ростом экономики и сокращают долг к валовому внутреннему продукту (ВВП).
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Украина , Оксана Маркарова , Международный валютный фонд , Правительство Украины , Минфин
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