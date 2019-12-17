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Донбасс взял курс на интеграцию с Россией 

Lenta.ru 39 минут назад
Курс на интеграцию с Россией, взятый самопровозглашенными Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не противоречит минским соглашениям и будет продложен, считает глава ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит «Интерфакс».
Пушилин напомнил, что в комплексе мер по реализации минских соглашений закреплена возможность экономического, социокультурного, научно-образовательного, спортивного, бытового и другого сотрудничества с Россией. По его мнению, это укладывается в стратегию по мирному урегулированию конфликта.
Его позицию поддержал глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Интеграция с Российской Федерацией никак не противоречит минским договоренностям, и мы будем ее осуществлять вне зависимости от того, хочет Киев этого, или нет», — заявил он.
9 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже лидеры Германии, России, Франции и Украины приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что переписывать минские соглашения нельзя. По его словам, в этом случае можно потерять все ранее достигнутые договоренности и создать ситуацию, при которой будет невозможно что-то сделать.
В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев же взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.
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Теги:
В мире , Видео , Леонид Пасечник , Денис Пушилин , Владимир Путин , ОБСЕ , Интерфакс
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