Донбасс взял курс на интеграцию с Россией

Курс на интеграцию с Россией , взятый самопровозглашенными Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не противоречит минским соглашениям и будет продложен, считает глава ДНР Денис Пушилин . Его слова приводит «Интерфакс».

Пушилин напомнил, что в комплексе мер по реализации минских соглашений закреплена возможность экономического, социокультурного, научно-образовательного, спортивного, бытового и другого сотрудничества с Россией. По его мнению, это укладывается в стратегию по мирному урегулированию конфликта.

Его позицию поддержал глава ЛНР Леонид Пасечник

«Интеграция с Российской Федерацией никак не противоречит минским договоренностям, и мы будем ее осуществлять вне зависимости от того, хочет Киев этого, или нет», — заявил он.

9 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже лидеры Германии, России, Франции и Украины приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что переписывать минские соглашения нельзя. По его словам, в этом случае можно потерять все ранее достигнутые договоренности и создать ситуацию, при которой будет невозможно что-то сделать.