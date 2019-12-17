Китай рассказал о критической ситуации в Северной Корее

Китай рассказал о критической ситуации на Корейском полуострове

Спикер китайского МИД рассказал, что Пекин готов работать со всеми сторонами для разрешения конфликта, добавив, что ситуация на Корейском полуострове находится в чувствительной стадии. Китай также выступил за продолжение переговоров между США и Северной Кореей.

16 декабря Китай и Россия предложили Совету Безопасности ООН отменить некоторые санкции в отношении Северной Кореи. В свою очередь представитель Госдепартамента США заявил, что в настоящий момент еще не пришло время для таких действий.

Ранее в декабре Северная Корея провела «важное испытание» оружия на космодроме Сохэ. При этом не уточняется, что именно испытывали северокорейские власти.