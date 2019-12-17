Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Происшествия
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
На нормандском саммите увидели "зеленых человечков"
На нормандском саммите увидели "зеленых человечков"
Украина
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Криминал

Китай рассказал о критической ситуации на Корейском полуострове 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Китай рассказал о критической ситуации в Северной Корее
Фото: РИА Новости
Китай надеется, что Совет Безопасности ООН поддержит резолюцию о смягчении санкций в отношении Северной Кореи, поскольку на полуострове складывается критическая ситуация. Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, передает Reuters.
Спикер китайского МИД рассказал, что Пекин готов работать со всеми сторонами для разрешения конфликта, добавив, что ситуация на Корейском полуострове находится в чувствительной стадии. Китай также выступил за продолжение переговоров между США и Северной Кореей.
16 декабря Китай и Россия предложили Совету Безопасности ООН отменить некоторые санкции в отношении Северной Кореи. В свою очередь представитель Госдепартамента США заявил, что в настоящий момент еще не пришло время для таких действий.
Ранее в декабре Северная Корея провела «важное испытание» оружия на космодроме Сохэ. При этом не уточняется, что именно испытывали северокорейские власти.
В середине июля Международный комитет Красного Креста сообщил о массовом голоде в Северной Корее. Причиной критической ситуации стала засушливая погода: из-за нее собранный в стране урожай оказался в два раза меньше, чем планировалось. Информация о голоде подтверждается и государственными СМИ: они призывали граждан готовиться к тяжелому периоду.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Последние новости
В России ужесточат выдачу ипотеки В России ужесточат выдачу ипотеки Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 аварийно сел в поле Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 аварийно сел в поле Устроивший бойню солдат рассказал про полутюремные порядки в воинской части Устроивший бойню солдат рассказал про полутюремные порядки в воинской части
Комментарии 
Теги:
В мире , МИД , Международный комитет Красного Креста , Совбез ООН , Госдеп США , Reuters , Китай , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине 108
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией 38
На нормандском саммите увидели «зеленых человечков»
На нормандском саммите увидели «зеленых человечков» 121
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим 605
«Дом ужасов» под Гатчиной: Жена дала показания
«Дом ужасов» под Гатчиной: Жена дала показания 33
Видео
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
00:59
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
Наука и техника
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
09:57
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
Опубликовано видео аварии в Мордовии
00:12
Опубликовано видео аварии в Мордовии
Происшествия
Опубликовано видео загрузки МРБ «Ярс» в пусковую установку
00:35
Опубликовано видео загрузки МРБ «Ярс» в пусковую установку
Армия
Опубликовано видео со сгоревшем автобусе под Челябинском
00:47
Опубликовано видео со сгоревшем автобусе под Челябинском
Происшествия
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
01:03
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Криминал Происшествия
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
00:37
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
06:41
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
В мире Статьи
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
01:17
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение