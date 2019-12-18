Отец Зеленского «проболтался» о втором сроке

Согласно декларации о доходах за 2018 год, как сообщал «Рамблер», Владимир Зеленский — конечный бенефициар в компаниях «Зелари Фиш», «Киноквартал», «Студия ''Квартал-95''», Film Heritage inc, Aldorante Limited, San Tommaso S. R. L. и Vilhar Holdings Limited.

« (''Квартал-95''. — Прим. ред.) его теряет. Отсутствие Вовы сказывается на фирме», — заявил «Стране.ua» отец президента Украины.

Он не исключил, что без своего сооснователя и совладельца студия может рассыпаться. Александр Зеленский назвал это единственным условием, при котором его сын согласится пойти на второй президентский срок.

Также он рассказал, то Владимир Зеленский мечтает создать киностудию и снимать украинское кино. Этим он и займется, если по окончании нынешнего президентского срока «Студия ''Квартал-95''» все еще будет существовать.