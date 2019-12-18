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Отец Зеленского «проболтался» о втором сроке 

Рамблер + ещё 16 10 минут назад
Отец Зеленского «проболтался» о втором сроке
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на второй президентский срок, если его «Студия ''Квартал-95''» рассыпется. Об этом в интервью украинскому изданию «Страна.ua» заявил его отец Александр.
Согласно декларации о доходах за 2018 год, как сообщал «Рамблер», Владимир Зеленский — конечный бенефициар в компаниях «Зелари Фиш», «Киноквартал», «Студия ''Квартал-95''», Film Heritage inc, Aldorante Limited, San Tommaso S. R. L. и Vilhar Holdings Limited.
« (''Квартал-95''. — Прим. ред.) его теряет. Отсутствие Вовы сказывается на фирме», — заявил «Стране.ua» отец президента Украины.
Он не исключил, что без своего сооснователя и совладельца студия может рассыпаться. Александр Зеленский назвал это единственным условием, при котором его сын согласится пойти на второй президентский срок.
Также он рассказал, то Владимир Зеленский мечтает создать киностудию и снимать украинское кино. Этим он и займется, если по окончании нынешнего президентского срока «Студия ''Квартал-95''» все еще будет существовать.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Политика , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Александр Зеленский
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