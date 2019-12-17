Отец Зеленского предрек сыну проблемы с Коломойским

Владимира Зеленского Отец президента Украины Александр предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка. Об этом он сказал в интервью изданию «Страна.ua».

По его словам, если конфликт не будет решен в пользу олигарха, то от главы государства отвернется принадлежащий Коломойскому телеканал «1+1», на котором транслируют шоу студии Зеленского «Квартал 95».

«Он дает ему площадку, а потом скажет: "Пошел он на хер!", "Не пускайте его!"», — предположил Зеленский-старший.

При этом сам Александр Зеленский считает, что банк не должен возвращаться в собственность к олигарху: «Бедная страна, куда Коломойскому еще бабки отдавать?».

Отец главы государства также настаивает, что его сын на самом деле не зависит от олигарха, называя подобные предположения «грязью и сплетнями».

Ранее отец Владимира Зеленского уже давал интервью СМИ, правда еще до окончательной победы сына на выборах. Тогда Александр Зеленский положительно оценивал деятельность Коломойского, который, по его мнению, будучи главой Днепропетровской области, спас регион.

«Да пусть бы он вернулся», — говорит отец Зеленского, добавляя, из всех украинских олигархов бывший глава Приватбанка кажется ему самым порядочным.