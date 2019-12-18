Таджики и киргизы забросали друг друга камнями

Жители Таджикистана и Киргизии забросали друг друга камнями на границе

Жители сопредельных районов Таджикистана Киргизии устроили перепалку на границе двух стран. Стороны не ограничились оскорблениями и забросали друг друга камнями.

Как сообщает «ПолитЭксперт», в конфликте приняли участие около 200 человек. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и пограничных служб Киргизии и Таджикистана. Общими усилиями ситуацию удалось разрядить. В ходе потасовки никто серьёзно не пострадал.

Как выяснилось позже, причиной конфликта стало избиение жителя Киргизии гражданами Таджикистана. Пострадавший решил отомстить с помощью земляков, что и вылилось в стычку на границе.