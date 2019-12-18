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Жители Таджикистана и Киргизии забросали друг друга камнями на границе 

News.ru и ещё 8
3 часа назад
Таджики и киргизы забросали друг друга камнями
Фото: globallookpress.com
Жители сопредельных районов Таджикистана и Киргизии устроили перепалку на границе двух стран. Стороны не ограничились оскорблениями и забросали друг друга камнями.
Как сообщает «ПолитЭксперт», в конфликте приняли участие около 200 человек. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и пограничных служб Киргизии и Таджикистана. Общими усилиями ситуацию удалось разрядить. В ходе потасовки никто серьёзно не пострадал.
Как выяснилось позже, причиной конфликта стало избиение жителя Киргизии гражданами Таджикистана. Пострадавший решил отомстить с помощью земляков, что и вылилось в стычку на границе.
Как ранее писал NEWS.ru, национальный мужской головной убор киргизов ак-калпак включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.
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В мире , СНГ , ЮНЕСКО , МВД , Кыргызстан , Таджикистан
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