Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Протесты в Киеве закончились трагедией
Протесты в Киеве закончились трагедией
В мире
ВКС резко увеличили интенсивность ударов в Сирии
ВКС резко увеличили интенсивность ударов в Сирии
Армия
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции
В мире
Раскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»
Раскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»
В мире

В Германии назвали имя высланного российского дипломата 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 31 минуту назад
В Германии назвали имя высланного российского дипломата
Фото: РИА Новости
Одним из высланных из Германии из-за дела об убийстве Хангошвили российских дипломатов оказался Евгений Суцкий, который якобы является военным разведчиком, пишут немецкие СМИ.
Суцкий якобы был заместителем военного атташе при посольстве России в Берлине, а его задачами, как утверждает Bild, было лоббирование проекта «Северный поток — 2» с помощью немецких чиновников, сообщает Focus.
Утверждается, что Суцкому 35 лет. Он учился в Московском горном университете, после чего перешел в Академию российской военной службы. При этом СМИ заявляют, что он оставался жить в общежитии горного университета — это якобы стандартная практика ГРУ для сотрудников, которых затем отправят за рубеж под дипломатическим прикрытием.
Суцкий, как утверждают СМИ, «попал под прицел» немецких спецслужб в июле из-за того, что вступил в контакт с экс-кандидатом от ХДС Салахдином Кобаном. Через него, как утверждает Bild, Суцкий и должен был лоббировать интересы российского газового проекта в Германии.
Издание насчитало не менее трех встреч Суцкого и Кобана, последняя — в октябре. Кобан подтвердил факт встреч с россиянином, не предоставив информацию по темам разговора.
4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Россия по принципу взаимности решила объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве. Берлин счел высылку немецких дипломатов «неоправданной».
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Посол Британии рассказал о состоянии Скрипалей Посол Британии рассказал о состоянии Скрипалей Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления Первеза Мушаррафа вылечат от смертной казни Первеза Мушаррафа вылечат от смертной казни
Комментарии 
Теги:
В мире , Зелимхан Хангошвили , ГРУ , Bild , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Протесты в Киеве закончились трагедией
Протесты в Киеве закончились трагедией 143
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции 69
Раскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»
Раскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ» 4
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему 449
«Украину ждёт голод»
«Украину ждёт голод» 86
Видео
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
00:21
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Общество Политика
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
00:36
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Названа причина пожара в колледже в Одессе
01:29
Названа причина пожара в колледже в Одессе
Происшествия
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
00:59
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
Наука и техника
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
09:57
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
01:12
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
В мире
Летчик оценил действия экипажа экстренно севшего Ту-22
02:10
Летчик оценил действия экипажа экстренно севшего Ту-22
Армия
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
00:31
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Армия Войска
Опубликовано видео аварии в Мордовии
00:12
Опубликовано видео аварии в Мордовии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение