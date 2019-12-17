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Политика

Польшу захлестнула волна украинской преступности 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Польшу захлестнула волна украинской преступности
Фото: globallookpress.com
В Польше возросло число преступлений, совершённых приехавшими на заработки украинцами. Чаще всего они совершают убийства, грабежи, кражи и попадаются на хулиганстве. Нередко их жертвами становятся соотечественники.
Украинцы также лидируют по числу преступлений, совершённых иностранцами.
Как пишет «Обозреватель», накануне в польском Доброславове в вагончике рядом с питомником растений были обнаружены трупы двух украинцев. На теле одного из них следователи насчитали 18 ножевых ударов, на теле второго — пять. В преступлении подозревают их соотечественника.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Украины Максима С., которого подозревают в подготовке террористического акта. Следователи рассказали, что некоторое время назад мужчина принял ислам, поменял имя и хотел совершить нападение на торговый центр в городе Пулавы.
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Теги:
В мире , Украина , Польша
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