В Киеве возобновились протесты против земельной реформы

Возле здания Верховной рады Киеве вновь начались акции протеста против открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что под зданием украинского парламента собралось несколько сотен людей. Демонстрация проходит под руководством ряда политических сил, выступающих против земельный реформы.

В настоящий момент Верховная рада находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники ГСЧС.

17 декабря в Киеве возле здания Верховной рады участники митинга против законопроекта о продаже земли устроили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов

Позднее псольство США в Киеве осудило насилие в ходе столкновений у Рады.