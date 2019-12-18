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Политика

В Киеве возобновились протесты против земельной реформы 

RT на русском и ещё 11
3 часа назад
В Киеве возобновились протесты против земельной реформы
Фото: РИА Новости
Возле здания Верховной рады в Киеве вновь начались акции протеста против открытия рынка сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что под зданием украинского парламента собралось несколько сотен людей. Демонстрация проходит под руководством ряда политических сил, выступающих против земельный реформы.
В настоящий момент Верховная рада находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники ГСЧС.
17 декабря в Киеве возле здания Верховной рады участники митинга против законопроекта о продаже земли устроили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
Позднее псольство США в Киеве осудило насилие в ходе столкновений у Рады.
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В мире , Украина , Законопроекты , МВД , Верховная Рада , Киев
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