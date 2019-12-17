Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир 

Мэр города Дербент Республика Дагестан Хизри Абакаров подарил малоимущим семьям 8 квартир, которые купил на собственные средства. В январе Абакаров уже дарил двухкомнатную квартиру одной семье. Еще восемь были куплены в течении 2019 года.
Хизри Магомедович Абакаров является главой администрации города Дербент с 16 октября 2018 года. До этого Абакаров вел предпринимательскую деятельность и занимался совместными проектами с Сулейманом Керимовым. Наиболее известный проект — стадион "Анжи-Арена", управление которым было передано Абакарову сразу после завершения строительства. Также Абакаров — собственник бизнес-отеля «Сарыкум». С 2014 по 2018 годы Хизри Магомедович был председателем совета директоров акционерного общества "Международный аэропорт "Махачкала". Через несколько дней после избрания на пост мэра Абакаров поручил администрации определить нуждающиеся семьи в Дербенте, чтобы распределить между ними полную сумму своей зарплаты в качестве Главы города (75 тыс. рублей). Этот список должен обновляться ежемесячно