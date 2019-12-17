Опубликовано видео отставки служебной собаки

На этом трогательном видео, действие которого происходит в одной из стран Азии, служебного пса, которого отправили в отставку, разлучают с его кинологом. Бывший напарник собаки хотел быстро распрощаться со своим четвероногим коллегой. Но пес не отпускал своего хозяина, чем заставил его заплакать. Прощание проходило на заднем сидении автомобиля. Это грустное видео набрало множество просмотров в социальных сетях.

Во время службы за собаками закрепляется один хозяин. Обычно служебных собак отправляют в отставку в возрасте 6-8 лет. После чего им находят новый дом, чтобы животное встретило старость в семье и заботе.

Профессия кинолога — достаточно специфическая, и не каждому она под силу. Мало быть обычным полицейским или служащим — нужно еще очень любить собак и много учиться, поэтому кандидатов в кинологи не так уж и много.