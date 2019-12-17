Почему пленные японцы боялись советских медсестер

Sohu (Китай): почему во время Второй мировой войны японские военнопленные боялись не советских солдат, а советских медсестер?

Sohu (Китай) вспоминает события Второй мировой войны, во время которой многие японские военные оказались в плену вспоминает события Второй мировой войны, во время которой многие японские военные оказались в плену США , Китая и СССР. Самая ужасная жизнь их ожидала в советском плену. И главным страхом были не солдаты Красной Армии, а ее медсестры.

Вторая мировая война — крупнейшая война в истории человечества. Она поглотила всю Европу, Азию, Африку и Океанию. Поле боя было поделено на две части — Западный и Восточный фронты. В некотором смысле война и правда одно из средств решения политических проблем, но стоимость такого средства очень высока. Экономические потери за всю Вторую мировую войну составили более 500 миллионов долларов. Такой суммы было бы достаточно, чтобы сделать огромный скачок в развитии любой страны за короткое время.

Если Первая мировая война была вызвана отчасти возникновением кризисов капиталистической системы и борьбой за ресурсы в глобальном масштабе, то Вторая мировая стала последствием экономического кризиса, так как политические проблемы, оставшиеся после Первой мировой войны, невозможно было разрешить. Тогда Германия страдала под натиском империализма и не могла свободно дышать и развиваться. Кроме того, крупный экономический кризис подлил еще больше масла в огонь, это в конечном итоге привело к тому, что Гитлер повел Германию по пути невозврата.

Всем известно, что Япония не только вторглась в Китай, но и выступила против Соединенных Штатов, непосредственно втянув их в войну. На самом деле, США знали о стремлении Японии к экспансии, поэтому они ввели торговое эмбарго против нее и прекратили поставку нефти. Таким образом, если бы Япония, страна с дефицитом ресурсов, потеряла нефть, все ее военная техника превратилась бы в металлолом. Поэтому она была вынуждена нанести удар по Америке.

Исход данного противоречия известен каждому: США объявили войну Японии и предприняли невероятную контратаку, превратив Тихоокеанский театр военных действий в океан трупов. В конечном счете, чтобы ускорить победу в войне, Америка сбросила две мощные атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, что косвенно привело к капитуляции Японии. В это время Советский Союз также объявил войну японской армии на северо-востоке Китая, и многие японские военные оказались в плену. А как США, СССР и Китай относились к этим военнопленным?

Среди трех стран лучшее отношение было у Китая. Китайцы не только не причиняли вреда заключенным, но и заботились о них, а по окончании войны отправляли на родину. А что насчет Америки? Так как война забрала большое количество населения Соединенных Штатов, японские пленники оказались бесплатной рабочей силой в этой стране. Их жизнь была ужасной: они не только должны были ежедневно работать более десяти часов, но и подвергались издевательствам со стороны американской армии. Военнопленные умирали от голода и холода. Но самая тяжелая судьба была у японских пленных в Советском Союзе. Множество японских военнопленных было сослано в Сибирь. В тот год огромное число японцев замерзло насмерть.

Но, несмотря на это, самым большим страхом японских военнопленных были не советские солдаты, а советские медсестры. В чем же причина? На самом деле, согласно постановлению СССР, больных военнопленных должны были отправлять обратно в Японию, так как они не могли работать, а Советский Союз не желал тратить деньги на их лечение. Поэтому, японские заключенные могли вернуться в Японию, только заболев, причем, чем серьезнее была болезнь, тем лучше. И именно советские медсестры решали, больны они или нет. Поэтому самым страшным кошмаром для японского военнопленного была медсестра, которая говорит, что он не болен. Это означало, что его не только будут продолжать третировать советские солдаты, но и то, что он не сможет вернуться на родину.