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Политика

Мусорщики перерыли 30 тонн отходов ради обручальных колец незнакомцев 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Мусорщики перерыли 30 тонн отходов ради супругов
Фото: Stonnington City Council
Муж и жена из австралийского Мельбурна случайно выбросили обручальные кольца и уговорили мусорщиков найти их в 30 тоннах отходов. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Пожелавшие остаться неизвестными супруги делали ремонт в доме и в субботу, 14 декабря, случайно выбросили свои обручальные и помолвочные кольца. Когда они поняли, что произошло, отходы уже увез мусоровоз.
В отчаянии вечером этого же дня муж и жена приехали на станцию перегрузки отходов, но к этому времени она уже была закрыта. Они вернулись в четыре утра и умоляли рабочих поискать их драгоценности в мусоре. Оказалось, что отходы уже загрузили в фуру для дальнейшей транспортировки. Мусорщики вновь опустошили грузовик и перерыли 30 тонн отходов ради незнакомцев.
Они чудом нашли кольца и вернули их владельцам. Представитель совета района Мельбурна Стоннингтон подчеркнул, что станция перегрузки отходов не предоставляет услуги поиска случайно выброшенных предметов, но в данном случае было сделано исключения из-за особой ценности потери обратившихся, как финансовой, так и моральной.
Ранее сообщалось, что работники свалки помогли жительнице американского города Уоксахачи, штат Техас, найти помолвочное кольцо, которое она случайно выкинула в мусорное ведро. По счастливому стечению обстоятельств мусорный пакет с кольцом еще не был утилизирован.
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