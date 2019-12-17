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Трамп пообещал разобраться с действиями КНДР в ядерной сфере 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Трамп пообещал разобраться с КНДР
Фото: News.ru
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о новых испытаниях ракет в КНДР, которые противоречат соглашениям по денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, если они соответствуют истине, Соединённые Штаты разберутся с этим.
"Я был бы разочарован, если что-то находится в работе. Если это так, то мы с этим разберёмся. Но мы очень пристально следим за этим, мы следим за Северной Кореей", — цитирует Трампа ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросил поддержать действия страны в отношении предотвращения разработки Ираном ядерных вооружений и по поводу отказа от ядерного оружия КНДР.
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Теги:
В мире , Сергей Лавров , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , КНДР , США
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