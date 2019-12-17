Трамп пообещал разобраться с КНДР

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о новых испытаниях ракет в КНДР, которые противоречат соглашениям по денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, если они соответствуют истине, Соединённые Штаты разберутся с этим.
"Я был бы разочарован, если что-то находится в работе. Если это так, то мы с этим разберёмся. Но мы очень пристально следим за этим, мы следим за Северной Кореей", — цитирует Трампа ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросил поддержать действия страны в отношении предотвращения разработки Ираном ядерных вооружений и по поводу отказа от ядерного оружия КНДР.