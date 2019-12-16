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Журналист датского СМИ назвал качества «русской души» 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Журналист датского СМИ назвал качества «русской души»
Фото: РИА Новости
Корреспондент датского издания Politiken Томас Хейне рассказал о путешествии по России и своих попытках объяснить суть феномена «русской души».
Хейне пишет, что когда он прилетел в Екатеринбург, то его в аэропорту встретила таксист Галина. Он уточняет, что по образованию женщина инженер-электрик, но после рождения старшей дочери постоянной работы у нее нет, передает ИноСМИ.
Корреспондент рассказывает, как во время поездки они с Галиной приходят к выводу, что датчане более одиноки, а русские более душевны и меланхоличны.
Он отмечает, что при первой встрече многие русские могут показаться неприветливыми, недовольными и даже злобными. По его мнению, улыбка воспринимается россиянами как нечто нелепое и не вполне уместное.
Однако Хейне пишет, что, преодолев этот первый барьер, можно обнаружить дружелюбие, вежливость и гостеприимство, которые едва ли могут сравниться с европейскими.
Он также размышляет о том, что же присуще «русской душе». И приходит к выводу, что суть феномена состоит в сочетании духовности, православия, традиционных семейных ценностей, патриотизма, цинизма, комплекса неполноценности и меланхолии.
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Теги:
В мире , Политика , InoSMI.Ru , Екатеринбург
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