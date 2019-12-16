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Турция направила спецназ на помощь Сараджу в Ливии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Турция направила спецназ в Ливии
Фото: РИА Новости
В Триполи направлены турецкие подразделения специального назначения для охраны членов Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа, утверждает телеканал «Аль-Арабия».
Источники телеканала утверждают, что в столицу Ливии также прибыли «для оценки ситуации» турецкие военные советники. Кроме того, поставлена из Турции и военная техника, передает ТАСС.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Правительство национального согласия Ливии может рассчитывать на военную поддержку Турции.
На прошлой неделе командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, объявил о начале решающего сражения за Триполи.
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Теги:
В мире , Реджеп Эрдоган , ИТАР-ТАСС , Ливия , Турция
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