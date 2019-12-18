Гончарук заявил о погашении долга перед шахтерами

Премьер Украины заявил о погашении долга по зарплатам перед шахтерами

Правительство Украины выделило шахтерам $13,7 млн на выплату зарплат. Об этом сообщил в среду премьер-министр страны Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Правительство направило 322,6 млн гривен ($13,7 млн) на выплату зарплаты шахтерам", — отметил он. В свою очередь министерство энергетики и защиты окружающей среды проинформировало по итогам заседания правительства, что источником поступления выделенных шахтерам средств стало перераспределение неиспользованных бюджетных ассигнований. "Это позволит стабилизировать социальное положение в шахтерских коллективах и погасить перед ними задолженность", — добавили в ведомстве.

Погашение долгов по зарплате было требованием шахтеров 18 декабря на акциях протеста у стен Верховной рады , а также в Донбассе и на западе Украины. Участники митинга в Киеве призвали руководство страны не допустить уничтожения угольной отрасли и обеспечить энергобезопасность.

Лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец , выступая перед митингующими в столице, сообщил, что одновременно акции протеста проходят в шахтерских городах и поселках.

"Кроме призыва не уничтожать угольную отрасль, шахтеры протестуют против нарушения трудового законодательства, наращивания долгов по зарплате и распродажи земли", — заявил он на митинге.

По словам Волынца, сегодня "две смены горняков не вышли в забои, на шахтах остановлена добыча угля".

"Местные советы шахтерских городов направили президенту, правительству и Раде обращение со своими требованиями", — добавил он.

В середине ноября украинские шахтеры объявили о "национальном трудовом конфликте" с Минэнерго из-за долгов по зарплате. Горняки в Донбассе и на западе Украины нынешней осенью проводили акции протеста из-за долгов и грозили забастовкой в масштабе страны. 31 октября Верховная рада приняла изменения в бюджет, выделив на угольную отрасль около $40 млн, в частности на зарплату за период с июня по сентябрь и частично за октябрь. Однако вскоре возникли новые долги перед шахтерами.