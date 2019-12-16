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Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина 

Рамблер 1 час назад

Россиянам вернут 120 тысяч с пенсионных взносов

Участники новой системы накопительных пенсий смогут оформить налоговый вычет до 120 тысяч рублей заявил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Кремль поставил условие Украине

Контракт по транзиту газа через Украину будет подписан, если он будет экономически целесообразен для «Газпрома», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зеленский не усвоил урок Путина

Маленькая, но очень характерная деталь. После саммита в Париже на официальном сайте президента Украины появился текст итоговой декларации, правда, с небольшими изменениями.

Грету Тунберг поймали на вранье

Активистка Грета Тунберг заявила, что была вынуждена путешествовать по Германии на полу поезда, а на самом деле путешествовала в вагоне первого класса.

Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана

В Турции с авиабазы Инджирлик, на которой хранится американское ядерное оружие, за сутки вылетели не менее пяти военно-транспортных самолётов Соединённых Штатов.

Россиянам придумали новый флаг для ОИ

Готовность создать специальный олимпийский флаг для спортсменов, которым по решению WADA запрещено выступать под российским триколором, выразил глава Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов.

В России придумали замену смертной казни

Депутат Сергей Иванов внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о введении в России пожизненного лишения свободы в одиночной камере в качестве замены смертной казни.

Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора

Прокурор Ольга Швецова заказала следователя Александра Леонова авторитету Аслану Гагиеву, а тот выполнил заказ бесплатно из уважения к ней.

Opel вернулся в Россию

Компания Opel объявила о старте предзаказа на минивэн Zafira Life и кроссовер Grandland X, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Комментарии 47 
Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
В мире , Видео , Ольга Швецова , Григорий Березкин , Дмитрий Песков , Грета Тунберг , Сергей Иванов , Аслан Гагиев , Александр Леонов , Алексей Моисеев , Газпром , Госдума , Всемирное антидопинговое агентство , Интерпол , РИА Новости , РБК
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