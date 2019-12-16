Жму руку: Зеленский вступился за Зозулю

Зеленский вступился обвиненного в нацизме футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал футболиста Романа Зозулю, которого ранее испанские фанаты обвинили в нацизме.

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!», — написал Зеленский в Facebook.

Ранее за Зозулю заступилось «Радио Свобода» с помощью неонацистской символики.

Напомним, накануне украинский форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо Вальекано» во время матча — его называли «нацистом». Игру остановили и перенесли.