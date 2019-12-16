Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
В мире
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
США

Зеленский вступился обвиненного в нацизме футболиста Зозулю 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Жму руку: Зеленский вступился за Зозулю
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал футболиста Романа Зозулю, которого ранее испанские фанаты обвинили в нацизме.
"Зозуля, ты нацист": украинца довели до слез
«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!», — написал Зеленский в Facebook.
Ранее за Зозулю заступилось «Радио Свобода» с помощью неонацистской символики.
Напомним, накануне украинский форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо Вальекано» во время матча — его называли «нацистом». Игру остановили и перенесли.
Позже МИД Украины заявил, что испанские фанаты использовали «штампы российской пропаганды».
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Париж подтвердил намерение Макрона приехать на День Победы в Москву Париж подтвердил намерение Макрона приехать на День Победы в Москву Верховный суд Украины разрешил УПЦ Московского патриархата оставить название Верховный суд Украины разрешил УПЦ Московского патриархата оставить название Газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт Газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт 
Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , МИД , радио "Свобода"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР 303
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве 649
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й 152
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами 86
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
«Адмирала Кузнецова» лишили огня 16
Видео
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
04:18
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
Армия Войска
Умер автор хита Popcorn
01:22
Умер автор хита Popcorn
В мире
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
01:10
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
01:35
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение