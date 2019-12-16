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Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й 

Рамблер 10 минут назад
Украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил восхищение Крымским мостом.
Журавко опубликовал в своем Youtube-канале видео Крымского моста, подсвеченного цветами российского триколора и снятого с высоты птичьего полета.
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
«Смотрю я на это видео, восхищаюсь, радуюсь! Такой красоты я еще не видел. С птичьего полета Крымский мост в ночном тумане. Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком. Поверьте, я искренне горжусь! Раньше мне это казалось нереальным, как сказка. Но сегодня это уже наяву!», — написал Журавко.
Он заявил, что мечтает об объединении Украины с Россией, чтобы вместе «строить, возрождать наш славянский мир».
«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего», — написал экс-депутат.
Иллюминация Крымского моста в цветах российского флага установлена на всей протяженности моста. Подсветка будет включаться каждый вечер с момента запуска движения поездов по железнодорожной части моста.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео
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