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Бывший депутат Рады рассказал о восхищении Крымским мостом 

RT на русском 1 час назад
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом и «проклинает 2014 год и бандеровскую власть Украины». Об этом он заявил в подписи к видео о мосте, размещённом на его канале в YouTube.
«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своём пути ничего», — написал он.
Также он заявил, что когда смотрит на видео, на котором запечатлён Крымский мост, то «восхищается и радуется», так как «такой красоты ещё не видел».
Ранее арки Крымского моста подсветили цветами российского триколора. Иллюминация была проверена в тестовом режиме на всей протяжённости моста, длина которого составляет 19 км.
После запуска движения поездов по Крымскому мосту освещение будет работать каждую ночь.
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Теги:
В мире , Видео , Алексей Журавко , Верховная Рада
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