Бывший депутат Рады рассказал о восхищении Крымским мостом

«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своём пути ничего», — написал он.

Также он заявил, что когда смотрит на видео, на котором запечатлён Крымский мост, то «восхищается и радуется», так как «такой красоты ещё не видел».

Ранее арки Крымского моста подсветили цветами российского триколора. Иллюминация была проверена в тестовом режиме на всей протяжённости моста, длина которого составляет 19 км.

После запуска движения поездов по Крымскому мосту освещение будет работать каждую ночь.