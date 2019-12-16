В здании посольства Болгарии в Черногории произошёл взрыв

Черногории произошёл взрыв на первом этаже офисного здания, где располагается посольство Болгарии . Никто не пострадал, сообщили в болгарском МИД

«Взрыв произошёл в понедельник (16 декабря. — RT) рано утром на первом этаже офисного здания, в котором размещается наше посольство и другие государственные учреждения», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В результате взрыва были разбиты стёкла на фасаде здания, а также окна трёх кабинетов посольства Болгарии.

По факту происшедшего начато расследование.