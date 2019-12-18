Зеленский предложил забрать у Севастополя «особый статус»

В действующей редакции Конституции Украины указано, что Севастополь обладает таким статусом, наряду с Киевом, однако в новом законопроекте, в статье 133, упоминается только украинская столица.

В свою очередь депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала «112 Украина» , что партия будет бороться за особый статус Севастополя и проголосует против президентской инициативы.

«Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским. А мы уверены, что Севастополь — украинский и будет украинским», — подчеркнул он.