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Зеленский предложил забрать у Севастополя «особый статус» 

Рамблер + ещё 12 40 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание об особом правовом статусе города Севастополя из Конституции. Об этом говорится в тексте внесенного им в Верховную раду законопроекта.
В действующей редакции Конституции Украины указано, что Севастополь обладает таким статусом, наряду с Киевом, однако в новом законопроекте, в статье 133, упоминается только украинская столица.
В свою очередь депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала «112 Украина», что партия будет бороться за особый статус Севастополя и проголосует против президентской инициативы.
«Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским. А мы уверены, что Севастополь — украинский и будет украинским», — подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. По данным РИА Новости, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве работают над новыми «форматами» возвращения полуострова. В ответ на его слова депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила Зеленскому «успокоиться и заняться йогой, медитацией или дельфинотерапией».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Видео , Украина , Громкие уголовные дела , Партия Зеленского , Избиение , Слуга народа , Нестор Шуфрич , Владимир Зеленский , Наталья Поклонская , Госдума , Верховная Рада , Севастополь
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