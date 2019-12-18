Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание об особом правовом статусе города Севастополя из Конституции. Об этом говорится в тексте внесенного им в Верховную раду законопроекта.
В действующей редакции Конституции Украины указано, что Севастополь обладает таким статусом, наряду с Киевом, однако в новом законопроекте, в статье 133, упоминается только украинская столица.
В свою очередь депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала «112 Украина», что партия будет бороться за особый статус Севастополя и проголосует против президентской инициативы.
«Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским. А мы уверены, что Севастополь — украинский и будет украинским», — подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. По данным РИА Новости, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве работают над новыми «форматами» возвращения полуострова. В ответ на его слова депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила Зеленскому «успокоиться и заняться йогой, медитацией или дельфинотерапией».