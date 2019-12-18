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Общество

Зеленский предложил «лишить» Севастополь «специального статуса» 

РИА Новости + ещё 6 12 минут назад
Зеленский лишает Севастополь особого статуса
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны. Об этом свидетельствует текст законопроекта 2598, который был внесен президентом в Верховную раду.
В проекте закона "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", инициатором которого является Зеленский, исчезло упоминание о "специальном статусе" Севастополя. В действующей редакции конституции страны (статья 133) записано, что город "обладает" таким статусом наряду с Киевом, однако в президентском законопроекте в данном пункте осталась только украинская столица.
Депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич, комментируя инициативу Зеленского, заявил в эфире телеканала "112", что фракция не будет голосовать за законопроект 2598.
"Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским", — утверждает он.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Севастополь после возвращения в состав России получил статус города федерального значения. Украина по-прежнему считает Крым и Севастополь своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Теги:
В мире , Украина , Громкие уголовные дела , Партия Зеленского , Избиение , Слуга народа , Нестор Шуфрич , Владимир Зеленский , ООН , Верховная Рада , Севастополь
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