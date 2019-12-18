Зеленский лишает Севастополь особого статуса

Зеленский предложил «лишить» Севастополь «специального статуса»

В проекте закона "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", инициатором которого является Зеленский, исчезло упоминание о "специальном статусе" Севастополя. В действующей редакции конституции страны (статья 133) записано, что город "обладает" таким статусом наряду с Киевом, однако в президентском законопроекте в данном пункте осталась только украинская столица.

Депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич , комментируя инициативу Зеленского, заявил в эфире телеканала "112", что фракция не будет голосовать за законопроект 2598.

"Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским", — утверждает он.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Севастополь после возвращения в состав России получил статус города федерального значения. Украина по-прежнему считает Крым и Севастополь своей, но временно оккупированной территорией.