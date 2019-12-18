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СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе 

РИА Новости + ещё 8 46 минут назад
Джонсон запретил министрам посещать форум в Давосе
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил британским министрам посещать Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в январе, сообщило британское издание Guardian.
Источник на Даунинг-стрит сообщил газете, что Джонсон, который также не намерен принимать участие в форуме, хочет сконцентрироваться на "приоритетах британского народа".
"Основное внимание будет уделено осуществлению Brexit к 31 января, а также NHS (Национальной системе здравоохранения — ред.). Именно это мы и обещали, а не посещение Давоса", — подчеркнул источник на Даунинг-стрит.
Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что американский президент Дональд Трамп планирует посетить Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет 21-24 января. Согласно информации агентства, сопровождать Трампа в поездке будет министр финансов Стивен Мнучин. Белый дом пока официально не подтвердил планы Трампа по поездке в Давос.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в планах российского лидера нет поездки на Давосский форум.
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Теги:
В мире , Европа , Brexit , Борис Джонсон , Дмитрий Песков , Стивен Мнучин , Дональд Трамп , Администрация США , Bloomberg , Давос , Великобритания
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