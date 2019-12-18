Джонсон запретил министрам посещать форум в Давосе

СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил британским министрам посещать Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в январе, сообщило британское издание Guardian.

Источник на Даунинг-стрит сообщил газете, что Джонсон, который также не намерен принимать участие в форуме, хочет сконцентрироваться на "приоритетах британского народа".

"Основное внимание будет уделено осуществлению Brexit к 31 января, а также NHS (Национальной системе здравоохранения — ред.). Именно это мы и обещали, а не посещение Давоса", — подчеркнул источник на Даунинг-стрит.

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что американский президент Дональд Трамп планирует посетить Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет 21-24 января. Согласно информации агентства, сопровождать Трампа в поездке будет министр финансов Стивен Мнучин . Белый дом пока официально не подтвердил планы Трампа по поездке в Давос.