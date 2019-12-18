Китай спасает Белоруссию от России

Rzeczpospolita (Польша): Китай спасает Белоруссию переводом на полмиллиарда долларов

Rzeczpospolita (Польша) , однако без дешевых российских энергоносителей экономике Лукашенко увиливает от интеграции с Россией и ищет помощи в Китае Минску удалось получить от китайцев кредит. Деньги из Поднебесной укрепят позицию Минска на переговорах с Москвой , пишет, однако без дешевых российских энергоносителей экономике Белоруссии не выжить.

Поездка главы белорусского министерства финансов Максима Ермоловича в Китай стала в понедельник в государственных СМИ Белоруссии новостью дня. Министр от имени минских властей подписал в Шанхае соглашение с местным филиалом Банка развития Китая о выделении «срочного кредита» в размере 3,5 миллиардов юаней (примерно 500 миллионов долларов). В кратком сообщении об этом событии отмечалось, что средства могут быть направлены на «общие цели», в том числе — на погашение государственного долга.

На его обслуживание в следующем году Белоруссии придется потратить 3,9 миллиардов долларов, при этом две трети этой суммы получит Россия. Между тем более 600 миллионов долларов Минску придется вернуть Китаю, который стал вторым его крупнейшим кредитором после РФ.

На этот раз деньги из Поднебесной придут в самый благоприятный для Белоруссии и неудачный для России момент. В начале декабря президент Александр Лукашенко объявил, что он запретил своему министру финансов брать 200 миллионов долларов кредита из Евразийского фонда стабилизации и развития. Минск и Москва не достигли соглашения по этому вопросу, в тупик зашли также переговоры о российском государственном кредите на сумму 600 миллионов долларов.

Еще в июне министр Ермолович говорил, что Россия увязывает вопрос выделения кредита с интеграционным процессом. Известно, что в ходе продолжающихся вот уже больше года переговоров появилась 31 «дорожная карта» по разным сферам интеграции двух стран. Подробности не раскрываются, но утечки свидетельствуют о том, что речь идет о совместной налоговой и таможенной политике, а также об общей валюте. Все должно было проясниться 7 декабря в Сочи, но переговоры Лукашенко и Путина завершились провалом. Следующая встреча состоится в ближайшую пятницу. Белорусское руководство борется за дешевое российское сырье, а Москва хочет взамен «углубленной интеграции».

«Китайский кредит укрепит переговорную позицию Минска. Это, несомненно, политическое решение Пекина, которое позволит ослабить давление России на Белоруссию», — говорит в беседе с «Жечпосполита» эксперт минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований, бывший сотрудник президентского Информационно-аналитического центра политолог Юрик Царик.

Он указывает, что когда произошла аннексия Крыма, а в Донбассе начались военные действия, внимание Китая, сосредоточенное ранее на Украине, переключилось на Белоруссию.

«Изначально именно Украина должна была стать частью масштабного проекта «Один пояс и один путь", но позднее это стратегическое место в концепции Пекина заняла Белоруссия. Китай хочет, чтобы та сохранила независимость, а Россию интересует только экономическая интеграция», — добавляет аналитик.

Царик отмечает, что многочисленные инвестиционные проекты с Поднебесной «развиваются очень медленно». Центральная китайская инвестиция за Бугом — это создающийся в Минской области индустриальный парк «Великий камень» (11 тысяч гектаров), вложения в который составят почти два миллиарда долларов. Рядом возводится китайский поселок. Руководство региона подписало в августе договор на эту тему с городом Чунцин, в котором живет более 30 миллионов человек, то есть в три раза больше, чем во всей Белоруссии.

«Все это будет иметь для Китая значение лишь тогда, когда Белоруссия станет членом Всемирной торговой организации и подпишет основные соглашения о торговом сотрудничестве с ЕС», — говорит Царик.

Сейчас белорусскому президенту придется сосредоточиться на предстоящей встрече с Владимиром Путиным

«Белорусские власти демонстративно взяли кредит у Китая, стремясь показать россиянам, что у них есть альтернативные источники поддержки. Эти деньги все равно попадут в Россию, поскольку Минск будет выплачивать долги, — говорит «Жечпосполита" российский экономист и политолог из Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. — Пусть белорусы расскажут, под какой процент они взяли кредит у китайцев, и объяснят, почему в сообщении о нем идет речь о развитии торгового сотрудничества. Судя по всему, выдача кредита увязывается с поставкой в Белоруссию каких-то китайских товаров».

Ни в Китае, ни в Белоруссии никто точно не знает, каково состояние белорусской экономики. Из данных министерства финансов следует, что все прекрасно. По прогнозам, в этом году бюджетный профицит составит 2,5 миллиарда долларов, а объем резервов увеличится на 2 миллиарда.