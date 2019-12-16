Умер автор хита Popcorn

Германо-американский композитор Гершон Кингсли скончался в Нью-Йорке

Причина смерти музыканта не уточняется. Ему было 97 лет, сообщает Billboard.

Кингсли был одним из первых исполнителей и авторов, работавших на синтезаторе Moog. Широкой публике он известен как создатель композиции Popcorn , которая стала популярна в СССР с переведённым названием «Воздушная кукуруза».

Композитор также работал в качестве режиссёра и аранжировщика мюзиклов на Бродвее, и был номинантом на театральную премию «Тони» как лучший режиссёра и музыкальный руководитель.

Американская группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении в коллектив Джона Фрушанте. Музыканты сообщили в Instagram, что нынешний гитарист Джош Клингхоффер покидает коллектив.