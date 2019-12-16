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Телеканал призвали бойкотировать из-за поцелуя лесбиянок в эфире 

Lenta.ru 38 минут назад
Телеканал требуют бойкотировать из-за поцелуя лесбиянок
Фото: кадр видео
Американская консервативная организация One Million Moms раскритиковала телеканал Hallmark Channel, показавший в эфире рекламу с поцелуем лесбиянок. Как сообщает Daily Mail, организация призвала бойкотировать канал, пока он не перестанет показывать эту рекламу.
Ролик, из-за которого канал оказался под угрозой бойкота, рекламирует услуги компании Zola, организующей свадьбы. На видео женщины целовались в полном людей зале.
«Нас уже достало, что нам навязывают гей-пропаганду. Пожалуйста, уберите с вашего канала это и все остальное, что связано с геями, лесбиянками, бисексуалами и как их там еще называют», — говорится в обращении организации.
Ее представители также порекомендовали Hallmark Channel не быть политически корректным, продвигая толерантность и принятие гомосексуальности.
В Zola заявили, что это не первая их реклама с гомосексуальными парами, так как компания стремится показать разнообразные типы отношений. Представители компании также отметили, что в основном отзывы зрителей на такую рекламу были позитивными, добавив, что их не волнует, будет ли реклама снята с эфира.
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