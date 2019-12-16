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Обнародован рейтинг самых могущественных в мире стран 

Газета.Ru 26 минут назад
Обнародован рейтинг самых могущественных стран мира
Фото: AP
Издание U. S.News обнародовало рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года, который приводят аналитики BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.
Как стало известно, при его составлении учитывались ряд факторов. Среди них — экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.
Так, на первом месте оказались США.
Эксперты считают, что экономика этого государства является сильнейшей. Также США имеют самый крупный бюджет в мире.
Отмечается, что второй стала Россия. Третье место досталось Китаю.
Замкнули первую пятерку Германия и Великобритания.
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