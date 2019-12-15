Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган предъявил обвинения США и России
Эрдоган предъявил обвинения США и России
Армия
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера
Шоу-бизнес
Леонтьев раскрыл отношение к садо-мазо
Леонтьев раскрыл отношение к садо-мазо
Шоу-бизнес
Убийство грузина в Берлине: Германия обратилась к РФ
Убийство грузина в Берлине: Германия обратилась к РФ
Европа

Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского российскому телеканалу 

Lenta.ru 1 час назад
Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского СМИ РФ
Фото: EPA
Телеканал «Россия 1» опубликовал интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал российскому журналисту. Запись программы «Москва. Кремль. Путин» доступна на YouTube-канале вещателя.
Зеленский в ходе «нормандского саммита» 9 декабря столкнулся со съемочной группой телеканала и ответил на два вопроса продюсера программы Елены Меньшиковой: он оценил первую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, а также представил свое видение минских соглашений. При этом до того, как он начал отвечать, охранники пытались не пропустить журналистов к президенту.
Беседа Зеленского с Меньшиковой продлилась около минуты. Ранее «Россия 1» анонсировал интервью как «полноценное». Позднее Зеленский опроверг заявление об интервью:
«Это было в 1:30 ночи, журналистка что-то спросила у меня, я ей что-то ответил в коридоре, вот такое "интервью"», — пояснил он.
Зеленский ранее говорил, что не хотел бы общаться с российскими журналистами. Он пояснил, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины».
Видео дня. Депутат Госдумы подарил главе района баночку вазелина
Последние новости
Кремль согласился продолжить транзит через Украину при одном условии Кремль согласился продолжить транзит через Украину при одном условии Путин расширил эксперимент с самозанятыми Путин расширил эксперимент с самозанятыми Плющенко ответил на обвинения Тутберидзе Плющенко ответил на обвинения Тутберидзе
Комментарии 2 
Теги:
В мире , Владимир Зеленский , Елена Меньшикова , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган предъявил обвинения США и России
Эрдоган предъявил обвинения США и России 20
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера 33
Леонтьев раскрыл отношение к садо-мазо
Леонтьев раскрыл отношение к садо-мазо
Убийство грузина в Берлине: Германия обратилась к РФ
Убийство грузина в Берлине: Германия обратилась к РФ 54
Эрдоган поставил ультиматум США
Эрдоган поставил ультиматум США 39
Видео
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
00:19
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
Происшествия
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
01:14
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со спасением оленей
00:56
Опубликовано видео со спасением оленей
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
01:23
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
Происшествия
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
00:28
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
Политика США
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
00:13
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
Происшествия
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:59
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
Происшествия
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
01:40
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
В мире Украина
Россия ответила на претензии Японии
00:58
Россия ответила на претензии Японии
Политика
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
00:03
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение