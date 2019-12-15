Франция попросила РФ об останках соратника Наполеона

СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.

Останки были обнаружены этим летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия готова будет передать Франции останки Гюдена, если французская сторона этого захочет,.

"Президент Эммануэль Макрон в действительности попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена. Запланирована церемония с участием Владимира Путина", — сообщили изданию источники в Елисейском дворце.

По имеющейся информации, в парижском Доме Инвалидов должна пройти торжественная церемония для почтения памяти генерала. Именно в ней должен принять участие президент РФ. По окончании церемонии останки соратника Наполеона будут захоронены.

Издание отмечает, что дело о возвращении останков генерала ускорилось с прибытием Владимира Путина на саммит в Париже 9 декабря. Президент Франции поднял этот вопрос в ходе встречи с российским коллегой.

Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года — пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.