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СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Франция попросила РФ об останках соратника Наполеона
Фото: РИА Новости
Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
Останки были обнаружены этим летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия готова будет передать Франции останки Гюдена, если французская сторона этого захочет,.
"Президент Эммануэль Макрон в действительности попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена. Запланирована церемония с участием Владимира Путина", — сообщили изданию источники в Елисейском дворце.
По имеющейся информации, в парижском Доме Инвалидов должна пройти торжественная церемония для почтения памяти генерала. Именно в ней должен принять участие президент РФ. По окончании церемонии останки соратника Наполеона будут захоронены.
Издание отмечает, что дело о возвращении останков генерала ускорилось с прибытием Владимира Путина на саммит в Париже 9 декабря. Президент Франции поднял этот вопрос в ходе встречи с российским коллегой.
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года — пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.
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Теги:
В мире , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РАН , Российское военно-историческое общество , Смоленск , Франция
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