Кремль назвал условия для урегулирования конфликта в Донбассе Зеленским

По его словам, лидеру Украины потребуются для урегулирования ситуации сила воли, политический авторитет и доминирование на политической арене страны. Песков подчеркнул, что Зеленский не относится к «партии войны», к который пренадлежал предыдущий президент Петр Порошенко

«Многое будет зависеть от того, насколько президент Зеленский последовательно будет работать в том направлении, о котором он говорил в Париже», — добавил представитель Кремля, говоря о результатах нормандского саммита.

При этом Песков подчеркнул, что в «минские соглашения» могут быть внесены изменения, о чем ранее говорил Зеленский, при совместной работе с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР).

Ранее официальный представитель Кремля отнес Зеленского к новому поколению политиков. Песков отметил, что это поколение «в различных формах» встречается в разных странах Европы и только набирается политического опыта. По его словам, такие лидеры, как Зеленский, хотят решить проблемы, стоящие перед их государствами, пусть это и бывает проблематично.

9 декабря в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса.