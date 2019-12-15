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Кремль назвал условия для урегулирования конфликта в Донбассе Зеленским 

Lenta.ru + ещё 6 41 минуту назад
Кремль назвал условия, необходимые президенту Украины Владимиру Зеленскому для решения военного конфликта в Донбассе. Об этом в эфире программы «Большая игра» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По его словам, лидеру Украины потребуются для урегулирования ситуации сила воли, политический авторитет и доминирование на политической арене страны. Песков подчеркнул, что Зеленский не относится к «партии войны», к который пренадлежал предыдущий президент Петр Порошенко.
«Многое будет зависеть от того, насколько президент Зеленский последовательно будет работать в том направлении, о котором он говорил в Париже», — добавил представитель Кремля, говоря о результатах нормандского саммита.
При этом Песков подчеркнул, что в «минские соглашения» могут быть внесены изменения, о чем ранее говорил Зеленский, при совместной работе с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР).
Ранее официальный представитель Кремля отнес Зеленского к новому поколению политиков. Песков отметил, что это поколение «в различных формах» встречается в разных странах Европы и только набирается политического опыта. По его словам, такие лидеры, как Зеленский, хотят решить проблемы, стоящие перед их государствами, пусть это и бывает проблематично.
9 декабря в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса.
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Теги:
В мире , Видео , Политика , Украина , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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