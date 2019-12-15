Умерла Анна Карина

Звезда французской «новой волны» умерла от рака

Французское кино осиротело. Умерла муза режиссера Жана-Люка Годара — датско-французская актриса Анна Карина . Она скончалась от рака в возрасте 79 лет, передает AFP со ссылкой на агента покойной.

«Анна умерла вчера в парижской больнице от рака», — сказал ее агент Лоран Баландра. Он добавил, что актриса скончалась на руках своего четвертого мужа, американского режиссера Денниса Берри.

«Сегодня французское кино осиротело. Оно потеряло одну из своих легенд», — написал министр культуры Франк Ристер.

Критики пишут, что «Карина олицетворяла шик шестидесятых с ее эльфийскими чертами лица и огромными голубыми глазами».

Карина была подростком, когда автостопом прибыла покорять Париж из родной Дании. Она хотела быть актрисой. Девушка сделала карьеру модели, прежде чем ее заметил Годар во время прогулки по Елисейским полям.

Режиссер предложил ей сцену ню в своем самом известном фильме «На последнем дыхании», но Анна отказалась. Но потом она снялась в семи его фильмах.

Годар и Карина заключили брак в 1961 году. Тогда ей был 21 год, и она получила приз Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Женщина есть женщина».