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Польша побоялась стать жертвой противостояния России и Запада 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 39 минут назад
Польша объяснила отказ считать Россию «врагом»
Фото: Reuters
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в комментарии Reuters объяснил, почему глава республики Анджей Дуда отказался считать Россию «врагом».
«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма», — приводит его слова РИА «Новости».
Щерский напомнил, что на саммите НАТО в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон призвал Варшаву пересмотреть отношения с Москвой. При этом, по его словам, французскому лидеру не удалось повлиять на мнение Дуды.
По словам Щерского, возможности для дипломатии с Россией у Польши «ограничены», как и возможности для диалога.
«Российская политика может измениться, она может открыть путь к более широкому диалогу, но это потребует изменения условий. Прежде всего, отход от силовой политики в регионе», — заключил он.
Дуда ранее заявлял, что Россия не является врагом НАТО. Он подчеркнул, что Россия является соседом Польши, с которым Варшава не всегда согласна.
В марте Щерский называл «проблематичной» историческую логику России.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.
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Комментарии 17 
Теги:
В мире , Европа , Политика , Анджей Дуда , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , НАТО , РИА Новости , Reuters , Польша
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