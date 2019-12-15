Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Японии нашли быстрый способ вернуть Курилы
В Японии нашли быстрый способ вернуть Курилы
В мире
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Политика
Ротару "поддержала" Украину на концерте в Москве
Ротару "поддержала" Украину на концерте в Москве
Шоу-бизнес
Новый председатель "Яблока" назвал свою главную задачу
Новый председатель "Яблока" назвал свою главную задачу
Политика

Протесты в Бейруте: более 50 пострадавших 

Вести.Ru + ещё 4 41 минуту назад
Протесты в Бейруте: более 50 пострадавших
Фото: EPA
Агентство Reuters сообщает со ссылкой на заявление сил гражданской обороны Ливана, что в столице страны Бейруте в результате столкновений демонстрантов с правоохранителями пострадали не менее 54 человек.
По имеющимся данным, манифестанты предприняли попытки прорваться к зданию парламента, но силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули, передает ТАСС. МВД Ливана сообщает о 20 пострадавших полицейских и сотрудников сил безопасности.
Начавшиеся в середине октября массовые акции протеста в Ливане привели к отставке возглавляемого Саадом Харири коалиционного кабинета. Президент Ливана Мишель Аун принял решение отложить до 16 декабря консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре премьер-министра, которому будет поручено сформировать новое правительство республики.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
Вести.Ru: последние новости
Киев не оставил идею размещения миротворцев в Донбассе Киев не оставил идею размещения миротворцев в Донбассе Власти Венесуэлы предотвратили рождественский теракт Власти Венесуэлы предотвратили рождественский теракт Президент Украины внес в Раду проект изменений в конституцию Президент Украины внес в Раду проект изменений в конституцию 
Теги:
В мире , Другое , Мишель Аун , Саадом Харири , МВД , ИТАР-ТАСС , Reuters , Бейрут , Ливан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии нашли быстрый способ вернуть Курилы
В Японии нашли быстрый способ вернуть Курилы 137
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы 324
Ротару «поддержала» Украину на концерте в Москве
Ротару «поддержала» Украину на концерте в Москве 22
Новый председатель «Яблока» назвал свою главную задачу
Новый председатель «Яблока» назвал свою главную задачу 3
Батурина положила в гроб Лужкову сверток
Батурина положила в гроб Лужкову сверток 798
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
01:00
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение