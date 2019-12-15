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В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
В Венесуэле оппозицию обвинили в подготовке теракта
Фото: РИА Новости
Оппозиция Венесуэлы готовила нападение на военнослужащих в штате Сукре, чтобы сорвать празднование Рождества, сообщает телеканал VTV со ссылкой на министра связи и коммуникаций Хорхе Родригеса.
По его словам, теракт готовили оппозиционеры Хуан Гуаидо (незаконно провозгласивший себя временным главой государства), Леопольдо Лопес, Янет Фермин и Фернандо Ороско.
Как заявил министр, им удалось привлечь на свою сторону двух полицейских, которые сейчас задержаны и дают показания. Этим терактом, отметил Родригес, оппозиция хотела сорвать празднование Рождества в Венесуэле.
Для осуществления теракта имелось оружие, финансирование операции, по мнению властей Венесуэлы, происходило из Колумбии.
"К счастью, мы это предотвратили и будем и впредь предотвращать действия, угрожающие миру в республике", — приводит канал слова министра.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Теги:
В мире , Конфликты , Латинская Америка , Леопольдо Лопес , Николас Мадуро , Хорхе Родригес , Хуан Гуаидо , Венесуэла , Сукре
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