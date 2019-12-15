В Венесуэле оппозицию обвинили в подготовке теракта

В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных

Как заявил министр, им удалось привлечь на свою сторону двух полицейских, которые сейчас задержаны и дают показания. Этим терактом, отметил Родригес, оппозиция хотела сорвать празднование Рождества в Венесуэле.

Для осуществления теракта имелось оружие, финансирование операции, по мнению властей Венесуэлы, происходило из Колумбии.

"К счастью, мы это предотвратили и будем и впредь предотвращать действия, угрожающие миру в республике", — приводит канал слова министра.