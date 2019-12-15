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США восстанавливают санкции против иранского ядерного объекта 

News.ru + ещё 7 31 минуту назад
США восстановят санкции против ядерного объекта в Иране
Фото: ТАСС
США восстанавливают санкции в отношении объекта в Иране по обогащению урана. Из-за того, что иранская сторона не смогла выполнить условия договорённости и снова запустила работу ядерного объекта, было принято решение о возврате санкций. Об этом сообщает РИА Новости.
Расположенный под землей у горы, завод по обогащению урана на протяжении долгого времени вызывал обеспокоенность у Запада, в том числе и в связи с такой скрытой геолокацией. Снять тревогу удалось посредством договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в рамках которого иранцы пошли на уступки и согласились перепрофилировать центр, — сообщает РИА Новости.
Примечательно, что модернизацией объекта занималась российская компания «Росатом». Она занималась проектом двух каскадов газовых центрифуг.
Санкции против объекта вступят в силу с 15 декабря 2019 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Вашингтон расширил список санкцийпротив Ирана. В него внесены гражданин Исламской Республики, два судна под иранским флагом и несколько компаний. Госсекретарь Майкл Помпео пояснил, что в санкционный список включены три транспортные компании.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , США , Санкции , санкции Иран , Санкции США , Иран и США , Росатом , РИА Новости , Иран
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