США восстановят санкции против ядерного объекта в Иране

США восстанавливают санкции против иранского ядерного объекта

США восстанавливают санкции в отношении объекта в Иране по обогащению урана. Из-за того, что иранская сторона не смогла выполнить условия договорённости и снова запустила работу ядерного объекта, было принято решение о возврате санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Расположенный под землей у горы, завод по обогащению урана на протяжении долгого времени вызывал обеспокоенность у Запада, в том числе и в связи с такой скрытой геолокацией. Снять тревогу удалось посредством договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в рамках которого иранцы пошли на уступки и согласились перепрофилировать центр, — сообщает РИА Новости.

Примечательно, что модернизацией объекта занималась российская компания «Росатом» . Она занималась проектом двух каскадов газовых центрифуг.

Санкции против объекта вступят в силу с 15 декабря 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Вашингтон расширил список санкцийпротив Ирана. В него внесены гражданин Исламской Республики, два судна под иранским флагом и несколько компаний. Госсекретарь Майкл Помпео пояснил, что в санкционный список включены три транспортные компании.