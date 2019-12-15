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Какой сегодня праздник 

Рамблер 45 минут назад
Какой сегодня праздник
Фото: depositphotos.com
15 декабря — Международный день чая, День радиотехнических войск в России и День работников суда на Украине, день создания Православной церкви Украины, день рождения Бориса Грызлова и день смерти Александра Галича.
Международный день чая — неофициальный праздник. 15 декабря было провозглашено им общественной организацией «Центр по образованию и общению» в середине 2000-х годов.
В России 15 декабря — День образования радиотехнических войск. Они были созданы в этот день в 1951 году постановлением Совета министров Советского Союза. 15 декабря на Украине — День работников суда. Кроме того, именно в этот день в 2018 году решением Объединительного собора была создана Православная церковь Украины.
15 декабря — день первого успешного приземления на другой планете посланного с Земли космического аппарата (советской «Венеры-7» на Венере, 1970 год) и день полного выведения из работы Чернобыльской атомной электростанции (2000-й).
15 декабря родились бывший председатель Государственной думы Борис Грызлов (1950-й), актер Юрий Колокольников (1980-й) и футболист Роман Павлюченко (1981-й), а музыкант Александр Галич умер (1977-й).
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Юрий Колокольников , Роман Павлюченко , Александр Галич , Борис Грызлов , РПЦ , Госдума
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