Какой сегодня праздник

Международный день чая — неофициальный праздник. 15 декабря было провозглашено им общественной организацией «Центр по образованию и общению» в середине 2000-х годов.

В России 15 декабря — День образования радиотехнических войск. Они были созданы в этот день в 1951 году постановлением Совета министров Советского Союза. 15 декабря на Украине — День работников суда. Кроме того, именно в этот день в 2018 году решением Объединительного собора была создана Православная церковь Украины.

15 декабря — день первого успешного приземления на другой планете посланного с Земли космического аппарата (советской «Венеры-7» на Венере, 1970 год) и день полного выведения из работы Чернобыльской атомной электростанции (2000-й).