Жалобы украинских министров на зарплаты объяснили

Дубилет отметил, что многие министры пришли в политику из частного сектора, где получали в разы больше, чем сейчас.

«И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая "финансовая подушка", как у меня, например, некоторых других коллег», — добавил он.

По мнению министра, с одной стороны необходимо привлекать людей в правительственную команду, а с другой — они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. Однако давать им больше денег тоже невозможно, так как на уровне минимальных зарплат это будет выглядеть плохо.

Отвечая на вопрос о своих расходах, Дубилет рассказал, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.

Ранее в декабре министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в начале своей карьеры в правительстве получал 16 тысяч гривен в месяц (около 43 тысяч рублей) и этих средств ему не хватало. По его словам, продолжить службу в кабмине на таких условиях ему позволяли сделанные на предыдущей работе сбережения, однако, как утверждает Малюська, их бы ему хватило только на год.