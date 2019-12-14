Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности
Политика
В Кремле заявили о мощи России
В Кремле заявили о мощи России
Политика
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
Политика
Появилась версия об испытываемом оружии Северной Кореи
Появилась версия об испытываемом оружии Северной Кореи
Армия

Жалобы украинских министров на зарплаты объяснили 

Lenta.ru + ещё 6 39 минут назад
Жалобы украинских министров на зарплаты объяснили
Фото: РИА Новости
Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет объяснил, что некоторые члены правительства жаловались на низкую зарплату, поскольку не имеют «финансовой подушки». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Наш», передает «Укринформ».
Дубилет отметил, что многие министры пришли в политику из частного сектора, где получали в разы больше, чем сейчас.
«И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая "финансовая подушка", как у меня, например, некоторых других коллег», — добавил он.
По мнению министра, с одной стороны необходимо привлекать людей в правительственную команду, а с другой — они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. Однако давать им больше денег тоже невозможно, так как на уровне минимальных зарплат это будет выглядеть плохо.
Отвечая на вопрос о своих расходах, Дубилет рассказал, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.
Ранее в декабре министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в начале своей карьеры в правительстве получал 16 тысяч гривен в месяц (около 43 тысяч рублей) и этих средств ему не хватало. По его словам, продолжить службу в кабмине на таких условиях ему позволяли сделанные на предыдущей работе сбережения, однако, как утверждает Малюська, их бы ему хватило только на год.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
Последние новости
Определен естественный предел жизни человека Определен естественный предел жизни человека В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб» F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
Комментарии 
Теги:
В мире , Дмитрий Дубилет , Правительство Украины , Укринформ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности 141
В Кремле заявили о мощи России
В Кремле заявили о мощи России 221
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу 79
Появилась версия об испытываемом оружии Северной Кореи
Появилась версия об испытываемом оружии Северной Кореи 14
На Украине готовы к «хорватскому сценарию»
На Украине готовы к «хорватскому сценарию» 571
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
01:00
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение