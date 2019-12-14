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Женщина стала миллионершей из-за ошибки банка 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Женщина стала миллионершей из-за ошибки банка
Фото: РИА Новости
Жительница американского города Даллас, штат Техас, Рут Баллун (Ruth Balloon) из-за ошибки банка на день получила дополнительные 37 миллионов долларов. Об этом сообщает местный телеканал CBS 11.
Инцидент произошел 10 декабря. Женщина закончила работу в обувном магазине Roma Boots и решила проверить свой счет в банке LegacyTexas.
«Я надеялась, что кто-то действительно подарил мне эти 37 миллионов», — отметила Баллун.
Женщина-миллионерша рассказала, что даже успела подумать, как распорядиться такими деньгами: часть средств она бы направила на благотворительность, а оставшиеся — вложила в недвижимость. Через некоторое время она сообщила мужу о дополнительных миллионах. Мужчина позвонил в банке, где ему сказали, что произошла ошибка. Банк извинился и отменил перевод, сняв деньги со счета.
«Я была миллионершей. У меня есть скриншот, так что теперь я могу так говорить», — заметила в шутку американка.
Она также подчеркнула, что надеется получить поощрение от банка за честность. Баллун понимает, что такие деньги нельзя было оставлять себе, но уверена, что одного «спасибо» от банка за такое скорое оповещение будет мало.
В LegacyTexas сообщили телеканалу, что ошибка произошла при переводе средств в иностранной валюте сотрудником вручную, и путаница привела к переводу внушительной суммы.
Ранее житель американского города Балтимор, штат Мэриленд, рассказал, что перелом ноги побудил его купить выигрышный лотерейный билет. 55-летний механик пояснил, что после того, как сломал ногу во время работы, стал регулярно участвовать в лотереях.
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Теги:
В мире , Другое , Даллас
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