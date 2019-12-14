В Раде заявили, что дело Шеремета политизируют

По его словам, "борьба с коррупцией или расследования чувствительных, общественно значимых преступлений" на Украине осуществляется по такому принципу: "поймали, показали, отпустили".

Парламентарий считает, что что это плохо

Как отметил, Юрчишин, политики очень часто злоупотребляют этим с целью пиара.

"Никакой другой цели присутствия президента на этой пресс-конференции (о расследовании убийства Шеремета — прим ред.) не было", — сказал Юрчишин.

Он добавил, что "политизацией" является сам факт проведения данной пресс-конференции и участия в ней главы МВД Украины Арсена Авакова , который раскрыл детали дела.

Шеремета убили 20 июля 2016 года в Киеве. Он погиб в результате взрыва автомобиля.