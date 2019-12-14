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Общество

В Раде заявили, что дело Шеремета политизируют 

Газета.Ru + ещё 1 33 минуты назад
В Раде заявили, что дело Шеремета политизируют
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета политизируется. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу партии.
По его словам, "борьба с коррупцией или расследования чувствительных, общественно значимых преступлений" на Украине осуществляется по такому принципу: "поймали, показали, отпустили".
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Как отметил, Юрчишин, политики очень часто злоупотребляют этим с целью пиара.
"Никакой другой цели присутствия президента на этой пресс-конференции (о расследовании убийства Шеремета — прим ред.) не было", — сказал Юрчишин.
Он добавил, что "политизацией" является сам факт проведения данной пресс-конференции и участия в ней главы МВД Украины Арсена Авакова, который раскрыл детали дела.
Шеремета убили 20 июля 2016 года в Киеве. Он погиб в результате взрыва автомобиля.
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Теги:
В мире , Украина , Павел Шеремет , Арсен Аваков , МВД , Верховная Рада
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