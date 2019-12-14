В Гонконге предотвратили теракт

СМИ: в Гонконге полиция задержала троих подозреваемых в подготовке теракта

Правоохранительные органы Гонконга задержали в субботу трех человек за незаконное хранение самодельных детонирующих устройств. Об этом сообщила газета China Daily.

По ее данным, все трое подозреваются в подготовке терактов на территории этого специального административного района. По версии полиции, задержанные лица "пытались путем экспериментов повысить мощность детонирующих устройств на дистанционном управлении".

В ходе операции по задержанию подозреваемых на месте были обнаружены датчики, радиоприемные устройства, противогазы и бронекостюмы.