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СМИ: в Гонконге полиция задержала троих подозреваемых в подготовке теракта 

ТАСС 58 минут назад
В Гонконге предотвратили теракт
Фото: Reuters
Правоохранительные органы Гонконга задержали в субботу трех человек за незаконное хранение самодельных детонирующих устройств. Об этом сообщила газета China Daily.
По ее данным, все трое подозреваются в подготовке терактов на территории этого специального административного района. По версии полиции, задержанные лица "пытались путем экспериментов повысить мощность детонирующих устройств на дистанционном управлении".
В ходе операции по задержанию подозреваемых на месте были обнаружены датчики, радиоприемные устройства, противогазы и бронекостюмы.
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Теги:
В мире , Происшествия , Гонконг
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