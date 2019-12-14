В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев 

Почти 900 сирийских беженцев вернулись в САР из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 889 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 417 человек (женщин — 125, детей — 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 472 человека (женщин — 142, детей — 241)", — говорится в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.