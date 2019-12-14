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Общество

Северная Корея провела крупное испытание оружия 

Lenta.ru 50 минут назад
Северная Корея провела крупное испытание оружия
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Северная Корея провела «важное испытание» оружия на космодроме Сохэ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, крупное испытание было проведено в пятницу, 13 декабря, с 22:41 по 22:48 по местному времени. При этом не уточняется, что именно испытывали северокорейские власти. Представителя Академии оборонных наук КНДР заявил, что результат испытаний позволит поднять еще на один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания Северной Кореи.
В этом году Северная Корея провела испытания нескольких новых конструкций ракет. Среди них — баллистическая ракета для подводной лодки, которую тестировали 2 октября.
Пхеньян указывает, что новые вооружения ему нужны для защиты от боевых самолетов и оружия, приобретенного Южной Кореей, включая усовершенствованный американский истребитель-невидимку F-35. КНДР при этом обвиняет Сеул и Вашингтон в продолжении враждебной политики, в том числе через совместные военные учения.
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Теги:
В мире , Армия , КНДР
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