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Киев рассматривает новый план по Донбассу 

Рамблер + ещё 13 23 минуты назад
Киев хочет отказаться от минских соглашений и разместить миротворцев ООН на границе республик Донбасса с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Сергей Пристайко.
«Когда мы поймем, что в рамках "Минска" больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию», — сказал Пристайко в эфире местного телевидения.
Он также отметил, что данный шаг входит в запасной план команды Зеленского.
Киев стремится вернуть под свой контроль утраченные территории, на которых местные граждане провозгласили Донбасскую и Луганскую республики. Власти Украины не скрывают, что захватив ЛНР и ДНР, устроят репрессии сотням тысяч людей.
Россия не против размещения контингента ООН на границе ДНР и ЛНР с Украиной. Это послужит гарантией прекращения огня. Однако в Киеве на такой шаг идти не хотят и требуют разместить силы ООН на границе донбасских республик с РФ и разоружить силы ополченцев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Владимир Путин высказал позицию по поводу границы. Он отметил, что власти Украины и сам Зеленский боятся националистов-радикалов, и не будут препятствовать им в желании отомстить непокорному Донбассу и потопить его в крови.
«Украинская сторона всё время ставит нам вопрос: «Дайте нам возможность закрыть границу. Войсками». Ну я представляю, что дальше начнётся. Сребреница начнётся. Вот и всё», — заявил российский лидер.
Отметим, что идея о миротворцах на границе с Россией противоречит минским соглашениям. Именно поэтому после саммита в Париже Зеленский заявил о желании изменить данный документ, одобренный ООН.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Видео , Владимир Путин , МИД , ООН , Киев
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