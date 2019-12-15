Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой
Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой
В мире
Ротару оценила прием в Москве
Ротару оценила прием в Москве
Шоу-бизнес
Анонсировано заявление США по Афганистану
Анонсировано заявление США по Афганистану
Армия
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности
Политика

Страны АЛБА назвали внешнюю политику США причиной региональной нестабильности 

ТАСС + ещё 2 31 минуту назад
Внешнюю политику США назвали причиной нестабильности
Фото: Reuters
Страны — участницы Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выступили с осуждением внешней политики властей США в латиноамериканском регионе и назвали ее причиной региональной нестабильности. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД Кубы заявлении представителей объединения по итогам саммита, прошедшего в субботу в Гаване.
"Мы осуждаем агрессивную и интервенционистскую политику правительства США, которая при содействии национальных олигархий и корпоративных информационных СМИ вместе с последствиями применения бесчеловечных неолиберальных моделей является основной причиной опасной региональной нестабильности, — отмечается в документе. — [Власти США] восстанавливают методы, которые казались уже неприменимыми в странах Латинской Америки, и прибегают к новым формам нетрадиционной войны".
Представители АЛБА добавили, что "приход неолиберальных правительств к политической власти в ряде стран региона привел к росту уровня бедности, глубокому социальному неравенству и маргинализации широких народных секторов".
По мнению властей стран объединения, от политики Вашингтона страдают, в частности, народы Венесуэлы и Кубы, экономика которых испытывает серьезное санкционное давление, а в Боливии "возросла нетерпимость, расизм, жестокие репрессии против социальных движений и коренных народов" после отставки бывшего президента страны Эво Моралеса, которую они считают инспирированным США государственным переворотом.
Участники АЛБА выразили намерение "создать альтернативную модель экономического суверенитета" для укрепления собственного суверенитета. Одним из важных направлений своей политики они назвали и "противостояние изменению климата, которое является продуктом капиталистической системы с ее иррациональными моделями производства и потребления". На саммите, в котором приняли участие, в частности, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Никарагуа Даниэль Ортега, также обсуждались инициативы по развитию Банка АЛБА.
Отказ от обмена врачами с Кубой
Представители АЛБА считают разрыв сотрудничества в области медицины ряда стран региона с Кубой результатом давления Вашингтона на их власти.
"Мы осуждаем систематические действия правительства США, направленные на дискредитацию и саботаж международного сотрудничества Кубы в области здравоохранения в десятках стран, которое принесло пользу миллионам людей, а также грубое давление, оказываемое на ряд правительств с целью прервать их сотрудничество с Кубой в ущерб праву их граждан на жизнь и доступ к медицинским услугам", — отмечается в документе.
В ноябре власти Кубы вернули на остров врачей, ранее работавших в Эквадоре и Боливии в соответствии с программами сотрудничества, действие которых власти этих южноамериканских стран решили не продлевать. По мнению Минздрава и МИД Кубы, подобные действия связаны с "кампаниями правительства США по дискредитации и саботированию международного сотрудничества, которое Куба осуществляет в области здравоохранения в десятках стран".
Боливарианский альянс для народов Америки — торгово-экономическое объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданное 14 декабря 2004 года по инициативе бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса и лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. В настоящее время в АЛБА входят девять стран: Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
ТАСС: последние новости
Меркель: саммит ЕС принял решение о продлении санкций против России единогласно Меркель: саммит ЕС принял решение о продлении санкций против России единогласно МИД Украины вновь рассматривает возможность размещения контингента ООН в Донбассе МИД Украины вновь рассматривает возможность размещения контингента ООН в Донбассе Глава МИД Германии заявил, что Москва не просила Берлин экстрадировать Хангошвили Глава МИД Германии заявил, что Москва не просила Берлин экстрадировать Хангошвили
Комментарии 
Теги:
В мире , Латинская Америка , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой
Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой 1
Ротару оценила прием в Москве
Ротару оценила прием в Москве 29
Анонсировано заявление США по Афганистану
Анонсировано заявление США по Афганистану 1
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности 685
Россиянин напал на полицейского в Таиланде
Россиянин напал на полицейского в Таиланде
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
01:00
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение